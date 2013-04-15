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路透中文体育短讯 | 2013年 4月 15日 星期一 14:00 BJT

澳洲球手斯科特美国大师赛封王

亚当·斯科特周日在高尔夫美国大师赛经延长赛击败阿根廷选手卡布雷拉，成为历史上第一位夺得该赛事冠军的澳大利亚人。杰森·戴伊获得第三，伍兹与马克·雷斯曼并列第四。中国14岁小将关天朗以四轮分别73、75、77、75杆的成绩圆满完成比赛，并获得业余选手银杯，他表示自己度过了很棒的一周。路透
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