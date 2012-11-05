中国14岁高尔夫神童打入美国名人赛

路透11月4日电---14岁的中国选手关天朗周日夺得亚太业余高尔夫球锦标赛冠军，将成为参加美国名人赛最年轻的球手。

在泰国阿玛塔温泉乡村俱乐部举办的这场比赛中，关天朗在最後一轮交出71杆成绩，中华台北球员潘政琮打出65杆，但前者仍以总成绩269杆低於标准杆15杆的成绩夺冠。潘政琮以一杆之差获得亚军。这样，关天朗将获得2013年4月举办的美国名人赛门票。

获得第三名的澳大利亚选手奥利弗·高斯（Oliver Goss）对AAP表示，关天朗“初生牛犊不怕虎”。

关天朗明年在奥古斯塔国家高尔夫俱乐部开球的同时，将打破此前由意大利选手马特欧·曼纳瑟罗（Matteo Manassero）保持的记录，成为参加美国名人赛最年轻的球手。後者在2010年参加该赛事时年仅16岁。

年轻的关天朗迅速崛起为亚洲高球界新星，今年稍早参加了中国公开赛，成为欧洲巡回赛历史上最年轻的参赛球员。

另外两名年轻的亚洲选手，日本的石川辽（Ryo Ishikawa）与韩国的卢乘烈（Noh Seung-yul）也分别早早成名，成为亚洲新一代球手的领军人物。

21岁的石川辽已经赢得九站日本巡回赛的冠军，其中第一次是15岁时；同样21岁的卢乘烈2010年在马来西亚公开赛上夺得欧巡赛冠军。（完）

编译：辛毅 发稿：王燕焜

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