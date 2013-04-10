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路透中文体育短讯 | 2013年 4月 10日 星期三 14:00 BJT

关天朗已取得的成就令人难以置信--伍兹

世界排名第一的老虎伍兹周二在接受采访时称，关天朗作为一名14岁少年能打入大师赛，且表现得如此淡定简直令人难以置信。伍兹称其“非常有毅力、知道自己在做什么”并知道如何去做。伍兹开玩笑称，“他甚至还无法打高中生高尔夫赛，因为他还不是一个高中生。”美国大师赛将于周四在奥古斯塔开球。路透
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