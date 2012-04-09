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路透中文体育短讯 | 2012年 4月 9日 星期一 17:34 BJT

沃森名人赛夺冠

周日在奥古斯塔球场落幕的美国名人赛上，美国球手沃森经骤死延长赛战胜南非名将乌修仁而折桂。沃森在延长赛第二洞、标准杆四杆的第10洞两推保住标准杆，而对手乌修仁吞下柏忌，沃森因此成为仅第三位捧起美国名人赛冠军奖杯的左撇子球手。这也是他个人首个大赛奖杯，获胜後他泪洒球场。路透

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