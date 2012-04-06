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路透中文体育短讯 | 2012年 4月 6日 星期五 16:23 BJT

奥巴马希望奥古斯塔俱乐部吸纳女会员

白宫周四称，美国总统奥巴马认为应该允许女性加入奥古斯塔高尔夫俱乐部，打破该球会只吸纳男会员的旧俗。有着80年历史的奥古斯塔，最近几年一直面临要向女性会员开放的压力。白宫发言人卡尔尼对记者表示已经向奥巴马谈到此事，称奥巴马“个人认为应该允许女性加入。”路透

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