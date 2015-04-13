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路透中文体育短讯 | 2015年 4月 13日 星期一 11:57 BJT

小将斯皮思称雄美国名人赛

美国年轻球手乔丹·斯皮思周日以四杆优势赢得第79届高尔夫美国名人赛冠军，也是他个人的首个大赛锦标。21岁的斯皮思以领先四杆的优势开始第四轮决战，最终以低于标准杆两杆的70杆成绩结束第四轮，最终以追平历史记录的共低于标准杆18杆的270杆四轮总成绩折桂。路透
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