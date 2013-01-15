版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2013年 1月 15日 星期二 14:07 BJT

麦克罗伊联手耐克

耐克(Nike)周一宣布成为世界排名第一高尔夫球手麦克罗伊的赞助商，双方签署“多年”的合作协议。据报道，该合约或为期10年，价值2.5亿美元。耐克亦是老虎伍兹的长期赞助商。23岁的麦克罗伊在发布会上并称，2014年莱德杯欧洲队队长应由爱尔兰人保罗·麦克金利担任，而非科林·蒙哥马利。这一人选将在周二确定。路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐