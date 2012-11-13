世界排名第一的高尔夫球手麦克罗伊周一荣膺美国职业高尔夫协会最佳球员奖，和表彰平均杆数最低的瓦登奖。在自己辉煌的简历上再添上耀眼的一笔。这位23岁的北爱尔兰球手8月在PGA锦标赛中以八杆优势收获个人生涯第二项大赛锦标。他同时也是下月初公布的美巡赛最佳球手奖项的有力争夺者。路透