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路透中文体育短讯 | 2013年 1月 4日 星期五 11:25 BJT

麦克罗伊或将放弃2016年奥运会

世界排名第一的高尔夫名将麦克罗伊在接受BBC采访时称，作为一个北爱尔兰人，自己无法抉择在2016年奥运会上应代表英国出战或是代表爱尔兰，因此可能干脆选择放弃奥运会。麦克罗伊表示，选择代表爱尔兰或英国都可能让另一方的很多人失望。高尔夫球项目将在里约奥运会上自1904年之后重返奥运会大家庭。路透

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