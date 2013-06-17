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路透中文体育短讯 | 2013年 6月 17日 星期一 11:13 BJT

高尔夫美国公开赛罗斯夺冠

周日英国球手贾斯汀·罗斯以2杆优势力压菲尔·米尔克森，以总杆数281杆，高于标准杆1杆的成绩夺得第113届美国公开赛冠军，这也是32岁的罗斯首次在大满贯赛事中捧杯。美国球手米尔克森与澳大利亚选手杰森·戴伊并列第二名。伍兹交出293杆高于标准杆13杆，为其个人职业生涯中美国公开赛最差成绩。路透
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