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路透中文体育短讯 | 2013年 3月 1日 星期五 11:04 BJT

中国神童关天朗争英国公开赛资格 前景非乐观

14岁的中国高尔夫球神童关天朗在周四的英国公开赛亚洲区选拔赛第一日比赛中表现欠佳，落后领先者7杆。选拔赛在泰国阿玛塔温泉乡村俱乐部进行，去年11月他在这里拿到了亚太高尔夫业余锦标赛冠军，锁定了今年四月的美国名人赛参赛资格。但由于开局不佳，关天朗此次再次争夺大满贯赛事资格的前景颇不乐观。图为资料图片。路透
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