阿诺德·帕尔默获颁美国国会金质勋章

美国高尔夫名宿阿诺德·帕尔默(Arnold Palmer)周三获颁美国国会金质勋章，以“认可其在促进卓越和良好的体育精神方面为国家所做的贡献”。83岁的帕尔默是第六位获此殊荣的运动员，在其职业生涯中共夺得过80多个冠军，其中包括7个大满贯赛事冠军。