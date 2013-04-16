关天朗将参加苏黎世新奥尔良赛

刚刚结束美国大师赛首秀的关天朗将参加下周举办的苏黎世新奥尔良精英赛。这名14岁的中国高球选手在刚刚结束的大师赛中交出四轮300杆高出标准杆12杆的成绩，并获得了业余选手银杯奖。苏黎世精英赛将于4月25-28日在新奥尔良举行，而关天朗去年曾在新奥尔良地区的Lakewood球场进行了为期一个月的练习。路透