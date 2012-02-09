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路透中文体育短讯 | 2012年 2月 9日 星期四 17:30 BJT

哈灵顿：伍兹将超越“金熊”

爱尔兰高尔夫球手哈灵顿周三表示，他认为老虎伍兹无需重现上世纪90年代末至21世纪初独霸高坛的状态，也可超越“金熊”尼克劳斯生涯18项大赛冠军的纪录。伍兹目前拥有14项大赛冠军头衔，最近一次是在2008年美国高尔夫球公开赛上，从2009年由於腿伤、婚姻破裂，伍兹进入低迷状态。路透

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