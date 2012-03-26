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路透中文体育短讯 | 2012年 3月 26日 星期一 12:39 BJT

伍兹终结两年半的冠军荒

老虎伍兹周日终於为两年半的美巡赛冠军荒画上句点，在奥兰多湾丘球场举行的阿诺德-帕尔默邀请赛上捧起冠军奖杯。这位前世界第一最後一轮赛出了70杆、总杆数低於标准杆13杆的好成绩。这是他职业生涯第72座美巡赛冠军奖杯，也是2009年9月宝马锦标赛以来的首冠。路透

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