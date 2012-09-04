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路透中文体育短讯 | 2012年 9月 4日 星期二 11:22 BJT

德意志银行锦标赛麦克罗伊夺冠

德意志银行高尔夫锦标赛周一结束了最後一轮比赛，世界排名第一的麦克罗伊交出低於标准杆4杆的67杆成绩，最终以264杆低於标准杆20杆的总成绩夺得冠军。第二名南非选手乌修仁仅与其相差一杆，老虎伍兹获得第三。这是麦克罗伊本赛季第三个美巡赛冠军。

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