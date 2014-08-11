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路透中文体育短讯 | 2014年 8月 11日 星期一 10:46 BJT

PGA高球锦标赛麦克罗伊夺冠

来自北爱尔兰的麦克罗伊（Rory McIlroy）周日在PGA高尔夫球锦标赛中夺冠，这是他夺得的第四个大满贯冠军。麦克罗伊在最后一轮打出低于标准杆3杆的68杆，以4回合总成绩低于标准杆16杆的268杆封王。美国名将米克森（Phil Mickelson）则获得第二名。图为麦克罗伊手捧奖杯。路透
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