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路透中文体育短讯 | 2013年 3月 8日 星期五 15:25 BJT

凯迪拉克赛首轮老虎伍兹并列领先

老虎伍兹周四挥出低于标准杆六杆的66杆佳绩，在WGC凯迪拉克锦标赛首轮过后与瑞典球手雅各布松并列领先。伍兹射下九支小鸟球，这是自去年9月的宝马锦标赛首轮以来最多的一次，而且在推杆环节表现相当不俗。雅各布松则在第9和第10洞分别射下老鹰球。路透
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