版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2013年 3月 26日 星期二 10:24 BJT

伍兹重返世界第一宝座

老虎·伍兹周一在阿诺·帕尔默邀请赛最后一轮中挥出70杆低于标准杆2杆，总成绩领先英国对手罗斯两杆而夺冠，并在时隔29个月重返世界排名第一宝座。此次夺冠是伍兹个人职业生涯中第77个PGA冠军头衔。在过去29个月中，李·韦斯特伍德、卢克·唐诺德、马丁·凯默尔以及麦克罗伊先后登顶第一宝座。路透
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐