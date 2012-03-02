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路透中文体育短讯 | 2012年 3月 2日 星期五 11:52 BJT

伍兹称推杆表现有进步

周四在美巡赛本田精英赛第一轮中，老虎伍兹打出了71杆、高於标准杆1杆的成绩，落後领先者七杆。尽管如此，伍兹表示自己的推杆表现有进步。上周埃森哲比洞锦标赛中，伍兹果岭推杆表现不佳，他誓言作出改善。虽对进展感到满意，但伍兹显然还未找到昔日巅峰状态。路透

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