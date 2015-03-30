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路透中文体育短讯 | 2015年 3月 30日 星期一 12:06 BJT

“老虎”伍兹世界排名跌至100名以外

“老虎”伍兹周一世界排名跌至100名之外，这是他在最近18年中的最低排名。伍兹1996年转为职业球手时排名第433位，不过在他当年赢得个人首个职业冠军后，世界排名升至75位。他的个人生涯迄今已赢得79次巡回赛冠军，1997年赢下美国公开赛后首次登顶世界排名第一，他生涯共683周排名世界第一，创下历史记录。路透
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