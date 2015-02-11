版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2015年 2月 11日 星期三 09:35 BJT

安妮公主等成为圣·安德鲁斯皇家高尔夫俱乐部首批女性会员

英国安妮公主、英国历史上最伟大的女子高尔夫球手劳拉·戴维斯和10次女子四大赛冠军得主--瑞典球手索伦斯坦等七人成为苏格兰圣·安德鲁斯皇家古老高尔夫俱乐部荣誉会员。该俱乐部去年以压倒性多数赞成，首次批准接纳女性会员。路透
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐