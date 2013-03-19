伍兹承认与滑雪名将热恋

老虎·伍兹与冬奥会滑雪冠军林赛·沃恩(Lindsey Vonn)周一确认正热恋中。二人在其Facebook页面上先后发表声明并上传合影。伍兹称，“林赛和我之前已经是朋友了，但是最近的几个月中我们走得越来越近，目前正在一起，我们感谢你们的支持和对我们隐私的尊重。接下来，我们想像普通情侣一样，有隐私地继续这份感情，并继续各自角逐赛事。”路透