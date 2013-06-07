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路透中文体育短讯 | 2013年 6月 7日 星期五 11:27 BJT

体坛福布斯收入榜伍兹重夺榜首

福布斯杂志公布年度全球运动员收入百强榜单，老虎·伍兹以去年全年7800万美元的收入重登榜首。伍兹自2001年连续多年排在第一，直至去年被拳王梅威瑟取代。梅威瑟在今年的排名中下滑至第14位，因其去年仅出场一次。费德勒、科比、詹姆斯分别排在第二至四位。全球仅3名女性运动员入围百强榜，分别为莎拉波娃、小威廉姆斯以及李娜，其中莎娃排名最高为第22名。路透
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