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路透中文体育短讯 | 2012年 3月 13日 星期二 18:27 BJT

老虎伍兹脚伤无大碍

老虎伍兹在伤病方面终於有了一些好消息。经诊断，他不过是左脚跟腱轻度拉伤。这位前世界第一希望本周稍晚回归训练，并且出战下周奥兰多湾丘的比赛。周日在世锦赛-凯迪拉克锦标赛最後一轮第12洞开球後，伍兹由於左脚腱酸痛退赛。路透

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