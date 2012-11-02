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路透中文体育短讯 | 2012年 11月 2日 星期五 11:28 BJT

伍兹称缺席上海世锦赛因太过劳累

世界排名第一、第二的麦克罗伊与老虎伍兹均缺席本周在上海举行的高尔夫世锦赛。正在新加坡出席活动的伍兹表示，自己下个月将在加州举办一场邀请赛，由於一边参赛一边筹划另一场比赛将太过於劳累，所以选择不参加上海赛给自己放个假。路透

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