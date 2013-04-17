高盛获利上升但交易业务营收下滑

* 第一季获利21.9亿美元，上年同期为20.7亿美元

* 每股盈余4.29美元，华尔街预估为3.88美元

* 同客户进行债券交易的营收下滑7%

* 股票交易营收下滑15%

* 投行业务营收跳增36%

路透4月16日 - 高盛(GS.N)表示，第一季同客户进行的债券交易营收下滑7%，这令市场担忧高盛最赚钱部门的健康状况，并怀疑华尔街固定收益交易的获利前景。

高盛股票交易业务营收下滑15%，但许多分析师更为担忧的是固定收益交易业务的下滑。固定收益、外汇和大宗商品交易长期以来一直是高盛最大的营收来源；由于越来越多的交易转入交易所和中央清算所，高盛的业务前景因此被蒙上阴云。

高盛股价午后下滑1.7%至114.00美元；常规时段收低1.61%，报144.10美元。

在电话会议上，分析师纷纷询问高盛财务长Harvey Schwartz，该行未来将如何提振交易业务的营收。

Schwartz表示，高盛希望从那些正在收缩债券交易与其他业务的银行手中赢得市场份额。即便短期前景仍不确定，但高盛在大宗商品和机构经纪等领域都具有足够的实力，可以维持全面的交易业务。

交易业务表现使得高盛的总体获利黯然失色。由于其他业务部门弥补了交易业务的下滑，帮助高盛整体获利增长5.5%。高盛自有投资带来收益，投行业务的营收也攀升。不过这些部门的规模都不到交易业务的一半。

高盛整体营收仅增加1.4%。摩根大通证券的分析师David Trone称这表明业务“缺乏动能”。

浏览高盛业绩图表，请点选：(bit.ly/170Fy4H)

高盛原先一度把自营交易获利与客户交易获利作为一项业务公布；但自2011年开始，两项内容被分别公布，因为投资者和股东抱怨称公司获利太过不透明。眼下高盛设立的一个获利项目称为“投资与贷款”，显示的是高盛从一系列投资中获得了多少营收，当中既包括股票、债券、矿产和金属仓库方面的投资，也包括从贷款中获得的利息收入。

高盛第一季投资与贷款项目下的营收为21亿美元，较去年同期上涨8%,且是开始分开公布获利以来的第二高纪录。该行表示，增幅大多来自私募股权的收益。

第一季整体获利上升得益于投资与信贷部门业绩增长，以及股票与债券承销业务费用收入大增。归属于普通股股东的净利增至21.9亿美元，合每股4.29美元，高于上年同期的20.7亿美元和3.92美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师原本平均预期扣除异常项目的获利为每股3.88美元。

“试图非常精确的预测银行获利是不可能的，因为他们并不透明。”资产管理公司USAA Investments的副总裁Bernie Williams称。该公司管理550亿美元资产。

但他亦称，在大银行里面，“高盛或许会有(跟预期)相差最大的业绩”，因为高盛非常依赖交易和本金投资业务。

**债券交易承受压力**

随着市场变化，固定收益、外汇和大宗商品交易未来几年都将面临压力。有更多的交易通过集中清算或是交易所清算，而不是银行与客户间清算，意味着银行作为客户中介的收入会下降。

高盛第一季固定收益、外汇及大宗商品交易业务营收从上年同期的34.6亿美元下降至32.2亿。股票交易业务营收从22.5亿美元降至19.22亿。

高盛第一季营收为100.9亿美元，投行业务营收跳升36%至15.7亿美元。营业支出基本持平于67.2亿美元。

第一季年化股东权益报酬率(ROE)从上年同期的12.2%升至12.4%，但仍远低于逾30%的危机前水准。该指标是一个备受关注的衡量盈利能力的指标。

高盛的投资和信贷部门获利基本来自股票、债券、贷款及其他资产按市值计价实现增值。这其中还包括贷款利息收入。

该部门仍令投资者及分析师感到困惑，因其投资于多种类型资产，并且很少对外披露。(完)

(编译 王兴亚; 审校 李爽)

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