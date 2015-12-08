国美与日本BIC Camera合作 启动＂国美海外购＂跨境电商

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透香港12月8日 - 中国主要家电零售商--国美电器(0493.HK)周二宣布，与经营家电为主的日本零售巨头--BIC Camera（必客家美乐）(3048.T)签订战略合作协议，率先上线日本国家馆，启动＂国美海外购＂。
该公司新闻稿称，旗下国美海外购有限公司未来将陆续开放日本、韩国、澳洲馆等，目标三年内完成500家门店的客户体验合作，推进跨境电商O2O（线上至线下）的发展。这次国美与BIC Camera的合作，是启动国美海外购的第一步。
国美表示，鉴于国内消费者海外购物的趋势及对日本精品的偏好，国美海外购率先启动日本馆。基于BIC Camera大数据系统，双方初步甄选了赴日中国游客购买频率最高的450多种商品，包括家电3C类商品、以及美妆、药妆等中国消费者关注较高的商品。这些产品将在国美线下实体门店和海外购日本馆进行销售。
除了引进产品外，双方的战略合作协议还包括：实现会员积分互用；国美在中国境内为BIC Camera的消费者提供产品保修服务；双方还将实现共同采购、相互促销、人才交流及实体店经营经验相互交流。
国美电器午盘中段股价跌1.52%，报1.3港元；大盘恒生指数.HSI挫1.87%。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)