焦点：Alphabet取代苹果 夺下市值最大美国企业桂冠

图为显示谷歌搜索页面的电脑屏幕上摆放的Alphabet字块。 REUTERS/Pascal Rossignol

路透纽约2月1日 - 谷歌母公司Alphabet(GOOGL.O)在周一盘后交易中超越苹果(AAPL.O)，成为市值最大的美国企业。过去四年大部分时间里，苹果一直稳坐美国企业市值排行榜的头把交椅。

这一变动可能意味着技术企业领头羊的接力棒从苹果交到了Alphabet手中。苹果于2010年超越微软(MSFT.O)，而微软则是在20年前超过国际商业机器(IBM)公司(IBM.N)。

苹果和Alphabet曾经携手研发移动计算技术，但在谷歌2008年推出自己的Android移动操作系统后，两家公司随即闹翻。当时担任谷歌执行长(CEO)的施密特(Eric Schmidt)在随后一年退出了苹果董事会。

这两家公司的操作系统和应用存在直接竞争关系，且苹果仍在与韩国三星电子(005930.KS)打官司，后者是最大的Android手机制造商。

Alphabet周一盘后公布强劲季报，股价随后跳涨6%，股票综合市值达到5,540亿美元，高于苹果约5,340亿美元的市值。苹果上周公布iPhone出货量增速为历来最慢，并预估营收将出现13年来首降，致使股价下跌。

若两家公司的股价周二开在当前水准附近，那么Alphabet市值将正式超过苹果。

Alphabet股价过去一年劲扬，受助于移动设备广告营收增长，而苹果则有些处境艰难，有迹象显示其iPhone手机需求疲软，尤其是在中国市场，且新品开发中难觅轰动型产品。

“这样一来，Alphabet成为更有实力的领头羊，吸引投资者的关注，”Revere Securities Corp首席策略师Scott Fullman在该公司周一公布财报后表示。“市场在能源价格下跌和中国经济疲态的主导下走势波动，但该公司一直表现非常好。”

Alphabet股价最新一波大涨始于去年7月左右。此后公司对运营架构进行重大调整，组建一家新的控股公司并将业务拆分成两部分。

其中，谷歌包括搜索引擎、YouTube以及相关业务；被称为“Other Bets”的另一子公司包括自动驾驶汽车等创造性新业务，涵盖GoogleCapital、颇为神秘的X研究部门以及提供智能家居配件的Nest部门。

新任财务长Ruth Porat就职后启动新的成本管控制度，投资者对此表示赞赏。

人们一度认为苹果似乎永远不会把市值头名的宝座让与他人。凭借iPhone的成功以及巨大的现金储备，苹果在2012年从艾克森美孚手中夺走市值最大美国企业桂冠，2015年初市值一度超过7,600亿美元。

相对而言，Alphabet的股价比苹果贵得多，过去12个月的市盈率大约为38倍，苹果约为11倍。Alphabet不支付股息，而目前苹果每年的股息率约为2%。

根据标普道琼指数，Alphabet跃居市值排行榜榜首后，成为1928年以来第12家公认的美国最大上市公司。以往曾站在首位的包括通用电气、通用汽车和IBM。

Alphabet、苹果和艾克森美孚市值对比图表：

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(完)