Alphabet第三季获利高于预期且拟回购股票 股价盘后大涨

路透旧金山10月22日 - 前身为谷歌的Alphabet Inc (GOOGL.O)周四宣布了其成立以来的首个股票回购计划，并公布第三季获利高于华尔街预期，推动股价盘后创下纪录高位。

由于YouTube和移动搜索服务的广告业务强劲增长，同时公司又严格限制支出，当季利润受到提振。

投资者一直在敦促该公司返还更多现金，但Alphabet却宣布将回购至多50.9亿美元C级股票，这有些出人意料。

“公司这样做有些出人意料，考虑到公司的现金状况，此举确实令人鼓舞，”Monness, Crespi, Hardt & Co.的分析师James Cakmak称。

诸如苹果(AAPL.O)和微软 (MSFT.O)这样的成熟型科技公司近年来面临着向投资者返还更多现金的巨大压力。

Alphabet的股价盘后上涨11%至722.53美元，创纪录新高。

该公司第三财季营收上升至186.8亿美元，上年同期为165.2亿美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师原本平均预计ALPHABET第三季营收为185.3亿美元。

第三季净利升至39.8亿美元，或A级和B级普通股每股收益5.73美元，上年同期分别为27.4亿美元和3.98美元。

剔除一次性项目的每股收益为7.35美元，高于分析师平均预计的7.21美元。

当季支出增长9.1%至139.7亿美元，占总营收的74.7%，低于上年同期的77.4%，体现出新任财务长Ruth Porat紧控开支。

“利润和营收情况都不错，”BGC Partners的分析师Colin Gillis称，“公司不仅紧控支出，而且营收也在增长，这很不错。”

Porat在与分析师召开的电话会议上称，营收增长反映出谷歌动力依旧，公司的移动搜索业务在加速且YouTube和程序化广告业务表现强劲。

该公司称，截至9月30日的第三财季广告营收增长13%至167.8亿美元，点击付费广告数量增长23%，上季增幅为18%。

“移动搜索营收大幅增长，在当季业绩中举足轻重，但电脑平台对营收贡献依然很大，”Porat称。

这是谷歌10月2日正式更名以来首次发布业绩。该公司调整了其运营结构，Alphabet为控股公司，但在第四季度之前其业绩报告的结构依然不变。

重组后，搜索、广告、地图、YouTube和Android业务依然是谷歌的一部分。(完)