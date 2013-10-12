谷歌计划在广告中加入用户信息

路透旧金山10月11日（记者 Alexei Oreskovic） - 谷歌(GOOG.O)计划推出新的产品宣传广告，加入用户的图片、评论和名称；此举和Facebook(FB.O)首创的“社交”广告异曲同工。

谷歌周五宣布修改服务政策条款，为推出新的广告做准备，包括自己的网站和其他展示谷歌广告的网站。

根据将于11月11日生效的谷歌服务条款，新广告将使用Google+会员的个人信息。Google+是谷歌2011年推出的社交媒体网络。

如果Google+用户通过点击+1按钮公开支持某个品牌或产品，该用户的头像可能出现在广告中。Google+用户在谷歌其他服务中分享的对餐厅或音乐的评价和打分等也可能成为广告商的目标。

网络隐私组织EPIC的总监Marc Rotenberg指出，广告商喜欢这种广告，但是他们却在不合理地在商业活动中利用了互联网用户的头像。

“这涉及严重的隐私问题。”Rotenberg说道。

18岁以下用户的信息不会被用于社交广告，Google+用户也可以选择不同意使用个人信息。但Rotenberg指出，谷歌每做一次改动，用户都得还原他们的默认隐私设置，这种情况不合理。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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