科技产业：谷歌称约9亿支Android移动设备被激活

路透旧金山5月15日 - 谷歌(Google) 高层周三在该公司开发者年会上表示，自2010年推出Android平台以来，大约9亿支搭载这一软件的智能手机和平板电脑被激活。

谷歌称，来自Android营收的增长势头亦在增强。谷歌高层称，对于Android应用的开发者来说，目前每用户营收是去年同期的2.5倍。三星电子 和其他与苹果 竞争的移动设备制造商均在使用Android系统。

今年大约有5,500名软件开发者出席了谷歌本周三到周五在旧金山举办的“谷歌I/O大会”。(完)