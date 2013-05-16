科技产业：谷歌称约9亿支Android移动设备被激活

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透旧金山5月15日 - 谷歌(Google) 高层周三在该公司开发者年会上表示，自2010年推出Android平台以来，大约9亿支搭载这一软件的智能手机和平板电脑被激活。
谷歌称，来自Android营收的增长势头亦在增强。谷歌高层称，对于Android应用的开发者来说，目前每用户营收是去年同期的2.5倍。三星电子 和其他与苹果 竞争的移动设备制造商均在使用Android系统。
今年大约有5,500名软件开发者出席了谷歌本周三到周五在旧金山举办的“谷歌I/O大会”。(完)
(编译 兰秀娟; 审校 张涛)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。