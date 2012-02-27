黑客或利用安卓漏洞控制手机--专家

路透波士顿2月24日电（记者 Jim Finkle）---互联网安全专家发现谷歌(GOOG.O)旗下的安卓（Android）操作系统存在漏洞，黑客可以利用该漏洞控制手机。

互联网安全公司CrowdStrike的研究人员称，他们已经研究出如何利用该漏洞发动攻击，并控制一些安卓系统手机。

CrowdStrike将於下周在旧金山举行的一次重要的电脑安全会议上演示上述发现。该公司称黑客向目标手机发送一封邮件或是短信，其中显示的来源看起来颇为可信，比如手机的电信运营商。该消息敦促目标手机用户点击一个链接，如果用户这麽做，将导致手机中毒。

CrowdStrike首席技术官兼联合创始人Dmitri Alperovitch指出，此时黑客完全控制该手机，可以窃听电话以及监视手机的位置。

谷歌发言人Jay Nancarrow拒绝对此置评。

Alperovitch表示，CrowdStrike进行研究的目的是揭示移动设备越发容易受到类似于电脑病毒的攻击。黑客发现此前不被了解的软件漏洞，再通过链接或附件等途径发送恶意软件，以利用这些漏洞。

他指出，智能手机用户需要准备好应对这种攻击，通常情况下移动设备安全软件无法发现或抵挡这类攻击。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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