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路透中文国际短讯 | 2012年 11月 5日 星期一 13:45 BJT

安卓系统占智能手机市场75%份额

据行业研究机构国际数据公司(IDC)数据，全球第三季卖出的智能手机中，有四分之三采用的是谷歌的安卓(Android)操作系统，显示谷歌相对於苹果系统的市场优势进一步扩大。安卓系统在全球智能手机市场所占份额达到75%，较上年同期的57.5%大幅增长。路透

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