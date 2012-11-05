安卓系统占智能手机市场75%份额

据行业研究机构国际数据公司(IDC)数据，全球第三季卖出的智能手机中，有四分之三采用的是谷歌的安卓(Android)操作系统，显示谷歌相对於苹果系统的市场优势进一步扩大。安卓系统在全球智能手机市场所占份额达到75%，较上年同期的57.5%大幅增长。路透