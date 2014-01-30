独家：谷歌接近就欧盟反垄断调查达成协议--消息

路透布鲁塞尔1月29日 -两名消息人士周三表示，谷歌(GOOG.O)和欧盟监管机构已接近就长达三年的反竞争行为调查达成和解，此前谷歌作出更大让步，以缓解竞争疑虑。

就欧盟执委会反垄断条款达成和解，意味着谷歌可以避免可能高达50亿美元的罚款。

一名欧盟高层官员表示，谷歌和欧盟执委会已接近达成协议，未来几天或最慢几周内将会做出决定。

另一名知情消息人士确认可能达成和解协议。

该名官员表示，谷歌最新的提案“好多了”。这是谷歌的第三次提案，先前的提案被欧盟竞争力执委阿尔穆尼亚(JoaquinAlmunia)以无法接受为理由驳回。

新的提案包含，谷歌就未来如何对待竞争对手以及如何使用其他供应商提供的内容作出承诺。欧盟执委会先前表示，谷歌在搜索结果中过度偏重自家产品和服务，不利其他竞争对手。(完)

(编译 王冠中; 审校 郑茵)

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