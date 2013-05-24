谷歌面临新的联邦反垄断调查--消息

路透华盛顿5月23日 - 一名消息人士周四对路透表示，美国监管机构对谷歌展开初步反垄断调查，以确定该公司的广告销售行为是否违反反垄断法。

这名消息人士称，联邦贸易委员会(FTC)不太可能已经向谷歌发出民事调查令。一旦该调查令发出，表明FTC将展开正式且更严肃的调查。

该消息人士称，此次调查的重点是谷歌在2007年收购显示广告公司Doubleclick时获得的工具，因其他帮助网络出版商投放广告的企业向FTC投诉了谷歌。

根据另外一名熟悉情况的消息人士，谷歌迄今尚未收到任何反垄断调查通知。谷歌和FTC均拒绝就此事置评。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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