美国个股：欧洲议会或提议拆分谷歌搜索业务，以限制其市场主导地位

香港个股：中国宏桥终止收购*ST鲁丰近百亿人民币股份的交易
路透香港4月18日 - 中国铝产品生产商--中国宏桥集团周二称，终止收购*ST鲁丰环保科技价值近100亿元人民币股份的交易，因交易方案已不符合中国证监会的细则及要求，以及综合考虑到目前国内资本市场况等情况而作出此决定。
路透11月21日 - 欧洲议会(European Parliament)正在准备一项不具约束力的解决方案，建议把谷歌 在欧洲的搜索引擎业务从其它业务中分拆出来，作为限制该公司在搜索市场中主导地位的一个可能办法。
欧洲政界人士越来越担心谷歌等美国企业掌控互联网行业，已开始研究各种办法来遏制这些企业的影响力。其中，公开要求分拆业务将是影响最为深远的行动提议，也是谷歌业务面临的一大威胁。
这项动议草案并未提及谷歌或具体指明其它任何一家搜索引擎公司，尽管目前为止谷歌都是欧洲搜索引擎服务市场的老大，占据着估计达90%的市场份额。周五稍早，英国金融时报报导称，有一份动议草案号召分拆谷歌业务。
谷歌拒绝置评。
路透看到的这份动议“号召欧盟执委会考虑把搜索引擎与其他商业服务分拆的提议”，作为促进公平竞争的“一个可能的长期解决方案”。
欧洲议会无权立法，而且无权分拆公司。虽然这份动议草案没有约束力，但这将让欧盟执委会面临更大压力，要求其对谷歌采取行动。(完)
路透香港4月18日 - 中国铝产品生产商--中国宏桥集团周二称，终止收购*ST鲁丰环保科技价值近100亿元人民币股份的交易，因交易方案已不符合中国证监会的细则及要求，以及综合考虑到目前国内资本市场况等情况而作出此决定。
路透北京4月18日 - 针对美财政部未将中国列入货币操纵之列，中国央行大连市中心支行日韩经济金融研究小组成员周子炜称，未来汇率问题仍是中美经贸关系中的要点，而由于美对华货物贸易逆差占逆差总额近半，预计中国将成为首个因新规而被保留关注的国家，而且在较长时间内无法脱离“关注名单”。
路透上海4月18日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周二较上日微跌0.09%至93.03；SDR篮子指数微跌至95.08，BIS篮子指数微跌至93.98 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.89%，SDR篮子指数跌0.44%，BIS指数跌2.35% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点数 人民币 6.8849 -64 欧元 7.3289 -264 日圆 6.3152 339 港元 0.8858 -9.1 英镑 8.6507 -241 澳