谷歌与苹果对决是决定产业格局之战--谷歌执行董事长

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透旧金山10月10日电---谷歌(GOOG.O)董事长施密特（Eric Schmidt）预测，未来一年内全球将有逾10亿部移动设备运行安卓（Android）操作系统。这意味着在这场被施密特称为行业格局“定义战”的对抗中，谷歌与苹果的竞争加剧。
施密特称，使用安卓软件的移动设备数量已是运行（苹果）操作系统产品的四倍，而且两家公司竞争的规模也是史无前例。
“我们还未见过……这种规模上的竞争，”他在纽约接受科技博客AllThingsDigital采访时说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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