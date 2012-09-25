谷歌称尚未向苹果提供谷歌地图（更新版）

(新增细节)

* 谷歌董事长施密特称,并未向iPhone 5提供谷歌地图

* 施密特称希望维持与苹果的搜寻合作关系,但决定在於苹果

* 施密特称Android普及程度证明其开放模式的成功

路透东京9月25日电---谷歌(GOOG.O)董事长施密特(Eric Schmidt)周二表示,在苹果(AAPL.O)iPhone 5弃谷歌地图(Google Maps)不用,改用自家程序之後,谷歌并未采取任何动作,为iPhone 5提供谷歌地图.

苹果本月稍早开始提供备受期待的升级版行动软件平台iOS 6,及开始发售iPhone 5,同时推出自家的地图服务.

但许多使用者抱怨苹果的新地图服务存在重大定位错误,而且缺少像谷歌地图的好用功能.这项服务是根据荷兰导航设备及电子地图厂商TomTom NV(TOM2.AS)的资料.

"我们认为如果苹果能继续用我们的会更好.但我又知道什麽了?"施密特在东京向记者表示."我们能做什麽?强迫他们不要改变心意吗?这全由他们决定."

施密特表示,谷歌与苹果持续"在所有层级"沟通.但他表示,谷歌地图能不能在苹果App Store上架,必须由苹果决定.

谷歌与苹果在2007年第一代iPhone上紧密合作,当时手机内建YouTube及谷歌地图.但随着谷歌的Android行动作业系统崛起,双方关系变得紧张.Android目前为全球智慧型手机最大平台.

施密特表示,他希望谷歌能继续成为苹果iPhone的搜寻合作夥伴,但他表示,这个问题要由苹果决定.

"我并非在做任何预言.我们希望他们成为我们的合作夥伴.我们乐见这样.我完全不会去揣测他们要怎麽做.他们爱怎麽回答都可以."

"苹果是特例,Android系统是共同模式,这就是为什麽我们的市占率高出这麽多,"施密特并表示,媒体往往对此视而不见,他形容媒体"疯狂着迷于苹果的行销活动及苹果品牌."

"这对苹果而言很棒,但数字是站在我们这边,"他称.(完)

--编译 蔡美珍;审校 王冠中

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