独家：谷歌和苹果CEO举行秘密专利谈判

路透旧金山8月30日电---据知情消息人士透露,谷歌(GOOG.O)首席执行官(CEO)佩奇和苹果(AAPL.O)CEO库克一直在就一系列知识产权事宜进行秘密谈判,包括两家公司的移动专利争端.

消息人士称,两位CEO上周进行了电话交谈.商谈有较低级别的管理人员参与,目前还在进行当中.

消息人士周四表示,佩奇和库克预计在未来几周还将再次举行谈判,不过没有确定具体日期.其中一位消息人士对路透称,本来这周五安排了一次会议,但出於不明原因,会议已被推迟.

在苹果打赢针对三星的专利官司的情况下,谷歌和苹果高层保持着沟通.

上周五,陪审团裁定三星向苹果赔偿10.5亿美元,为禁售部分三星产品奠定基础.外界广泛认为,苹果与三星的官司实为苹果与谷歌之间的"代理战争".

一位消息人士称,正在考虑的一种可能情况是,双方就谷歌安卓(Android)移动软件的基本特点和功能达成停止争端协议.但尚不清楚佩奇和库克是否协商过就两家公司的各种争端达成全面和解,其中的大多数争端涉及移动计算领域.

消息人士称,上周佩奇和库克之间的对话没有产生任何正式协议,但两位CEO同意继续举行商谈.

苹果和谷歌拒绝对此置评.(完)

--编译 白云;审校 张荻

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