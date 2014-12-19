独家：谷歌正开发车载Android系统 直接整合到汽车中--消息

路透旧金山/底特律12月18日 - 消息人士称，谷歌(Google)(GOOG.O)正在研发新版Android系统，将直接整合进汽车，这样一来驾驶员无需连接智能手机，就可充分享受互联网的便利。

目前最新版本的Android系统中加入了Android Auto软件，用户将手机与兼容Android系统的汽车连接，就可通过汽车内置显示屏使用音乐流媒体、地图以及其他应用。上述研发将在此基础上更进一步。

但谷歌从未透露在汽车上直接安装Android Auto的长期计划细节，或时间安排。两名熟悉情况的消息人士称，公司现计划在大约一年后推出新版操作系统Android M时实现这一应用。

消息人士要求匿名，因他们无权公开讨论该计划。

“这为谷歌提供了一个更有力的立足点，Android系统将成为汽车的一部分，而不是扩展软件，”行业研究企业Gartner副总裁ThiloKoslowski称。

新版本若能成功，Android将成为支持汽车娱乐和导航功能的标准系统，巩固谷歌在这个新市场中的地位。谷歌还可以获得汽车收集到的有价值的数据。

将系统直接整合进汽车后，驾驶员启动点火开关后随时都可以使用谷歌服务，无需再连接智能手机。谷歌也可以更充分利用新型汽车的摄像头、传感器、燃油标和互联网功能。

分析师称，谷歌的计划可能面临各种技术和商业挑战，包括说服汽车制造商把谷歌服务更紧密地整合到汽车中。

谷歌拒绝置评。(完)

(编译 王丽鑫；审校 徐文焰)

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