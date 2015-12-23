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国际财经 | 2015年 12月 23日 星期三 11:16 BJT

谷歌与福特就自动驾驶汽车合作事宜进行磋商--消息人士

路透华盛顿12月22日 - 一名参加相关简报人士周二表示，谷歌(GOOGL.O)与福特汽车(Ford)(F.N)正就达成伙伴关系开展自动驾驶汽车技术的研发进行磋商。

双方仍在讨论合作的范围，确切的框架仍未明朗，但可能包括汽车的打造与研发。

谷歌表示正与多家汽车制造商磋商。谷歌与福特的会谈进度是否超越其他车商也不得而知。

“我们不会对特定对话的谣言或传闻进行评论，”谷歌发表声明称。

福特对是否与谷歌会谈不置可否。(完)

(编译 陈宗琦；审校 徐文焰)

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