谷歌与福特就自动驾驶汽车合作事宜进行磋商--消息人士

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透华盛顿12月22日 - 一名参加相关简报人士周二表示，谷歌(GOOGL.O)与福特汽车(Ford)(F.N)正就达成伙伴关系开展自动驾驶汽车技术的研发进行磋商。
双方仍在讨论合作的范围，确切的框架仍未明朗，但可能包括汽车的打造与研发。
谷歌表示正与多家汽车制造商磋商。谷歌与福特的会谈进度是否超越其他车商也不得而知。
“我们不会对特定对话的谣言或传闻进行评论，”谷歌发表声明称。
福特对是否与谷歌会谈不置可否。(完)
(编译 陈宗琦；审校 徐文焰)
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透达沃斯1月20日 - 过去10年，开放市场及全球贸易被指责为就业岗位流失的罪魁，然而全球企业高管称如今祸首正逐渐落在机械身上。