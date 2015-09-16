谷歌推行自动驾驶汽车计划 但无意成为制造商--高管

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透法兰克福9月15日 - 谷歌(GOOGL.O)负责德国、奥地利与瑞士业务的董事总经理周二在法兰克福车展表示，该公司无意成为汽车制造商。
谷歌已任命在汽车业界资历深厚的John Krafcik，担任其自动驾驶汽车计划的执行长，Krafcik也是前现代汽车美国业务首席执行官。
颇受谷歌重视的这项无人驾驶车计划始于2009年，目的在于带动汽车产业革命。谷歌延揽Krafcik之举，更被外界视为一项重要信号，认为谷歌已认定这项计划未来具有商业潜力与重要性。
谷歌的Philipp Justus表示，该公司已与汽车业界合作研发汽车，但并没有成为汽车制造商的规划。Justus同时也是谷歌中欧与东欧业务董事总经理。
“那并不是我们可以独力完成的，”Justus表示，他也说谷歌的合作伙伴包括博世公司(Robert Bosch)与zf friedrichshafen [ZFF.UL]等汽车零组件供应商。
“谷歌也没有计划成为汽车制造商。”(完)
(编译 陈宗琦；审校 白云)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。