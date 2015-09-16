谷歌推行自动驾驶汽车计划 但无意成为制造商--高管

路透法兰克福9月15日 - 谷歌(GOOGL.O)负责德国、奥地利与瑞士业务的董事总经理周二在法兰克福车展表示，该公司无意成为汽车制造商。

谷歌已任命在汽车业界资历深厚的John Krafcik，担任其自动驾驶汽车计划的执行长，Krafcik也是前现代汽车美国业务首席执行官。

颇受谷歌重视的这项无人驾驶车计划始于2009年，目的在于带动汽车产业革命。谷歌延揽Krafcik之举，更被外界视为一项重要信号，认为谷歌已认定这项计划未来具有商业潜力与重要性。

谷歌的Philipp Justus表示，该公司已与汽车业界合作研发汽车，但并没有成为汽车制造商的规划。Justus同时也是谷歌中欧与东欧业务董事总经理。

“那并不是我们可以独力完成的，”Justus表示，他也说谷歌的合作伙伴包括博世公司(Robert Bosch)与zf friedrichshafen [ZFF.UL]等汽车零组件供应商。

“谷歌也没有计划成为汽车制造商。”(完)

(编译 陈宗琦；审校 白云)

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