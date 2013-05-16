美国个股：谷歌因税务问题再遭英国议员质问

路透伦敦5月15日 - 谷歌 周四因税务问题再次遭到英国一个议员委员会的拷问，稍早听证会上给出的证词引发质疑。

英国政府债务不断攀升引发担忧，而且议员指责税务当局在向大企业征税时手下留情。企业避税在英国已变成一个重大议题。

谷歌北欧地区主管Matt Brittin曾于去年11月遭公共账目委员会(PAC)传讯，就谷歌向英国缴纳的税款过少提供证词。

根据法定文件，谷歌2006-2011年从英国获得了180亿美元的营业收入，但只缴纳了1,600万美元的税款。

Brittin向PAC表示，谷歌的英国核心广告业务获利没被征税，因其在英国的所有销售业务都是在爱尔兰进行。

路透此前曾报导，谷歌自己的网站宣称销售团队设在伦敦，而且还招聘在伦敦工作的销售人员。

谷歌只是多家因税务问题遭到调查的公司之一，其它公司还包括苹果 、微软 、星巴克 和亚马逊(Amazon.com) 。