美国个股：谷歌因税务问题再遭英国议员质问

企业并购：海航实业拟向新加坡物流商CWT提全面收购，涉资高至77亿港元
路透香港4月10日 - 从事物业投资及休闲/旅游业务的海航实业集团宣布，拟向仓储及集装箱货运服务供应商CWT Ltd提出要约，收购后者逾6亿股已发行股本，涉资近14亿新加坡元（约76.9亿港元）。
路透伦敦5月15日 - 谷歌 周四因税务问题再次遭到英国一个议员委员会的拷问，稍早听证会上给出的证词引发质疑。
英国政府债务不断攀升引发担忧，而且议员指责税务当局在向大企业征税时手下留情。企业避税在英国已变成一个重大议题。
谷歌北欧地区主管Matt Brittin曾于去年11月遭公共账目委员会(PAC)传讯，就谷歌向英国缴纳的税款过少提供证词。
根据法定文件，谷歌2006-2011年从英国获得了180亿美元的营业收入，但只缴纳了1,600万美元的税款。
Brittin向PAC表示，谷歌的英国核心广告业务获利没被征税，因其在英国的所有销售业务都是在爱尔兰进行。
路透此前曾报导，谷歌自己的网站宣称销售团队设在伦敦，而且还招聘在伦敦工作的销售人员。
谷歌只是多家因税务问题遭到调查的公司之一，其它公司还包括苹果 、微软 、星巴克 和亚马逊(Amazon.com) 。
上述公司都表示，他们遵守国际税务规定。(完) (编译 梁睿雪; 审校 许娜)
路透香港4月10日 - 从事物业投资及休闲/旅游业务的海航实业集团宣布，拟向仓储及集装箱货运服务供应商CWT Ltd提出要约，收购后者逾6亿股已发行股本，涉资近14亿新加坡元（约76.9亿港元）。
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