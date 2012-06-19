谷歌称互联网内容审查愈演愈烈

路透布鲁塞尔6月18日电---谷歌称去年下半年接到逾千次来自政府的搜索结果或YouTube视频删除请求，称这种趋势令人“惊心”。

谷歌在一年两次的透明度报告中称，去年下半年，各国政府要求删除的内容共计约12,000则，较去年上半年增加约四分之一。

谷歌高级政策分析师Dorothy Chou在博客中说：“不幸的是，过去两年的情况令人烦恼，现在也没什麽改观。我们原本指望这不是常态，但现在我们知道并非如此。”

许多内容删除请求针对政治言论，谷歌称自从其2010年发布透明度报告以来就注意到了这样的趋势。

Chou称：“这不仅影响到言论自由，而且一些删除请求来自你想都想不到的西方民主国家，你通常不会把这些国家和内容审查挂钩。”（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

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