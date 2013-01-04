版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2013年 1月 4日 星期五 13:56 BJT

美国务院称施密特访朝时机不当

美国国务院周四表示，谷歌执行长施密特(Eric Schmidt)及前外交官比尔·理查森(Bill Richardson)访问朝鲜的时机不当。美联社报导称，施密特最早可能在本月访问朝鲜。美国国务院发言人纽兰称，施密特和理查森的出行属于私人性质，不代表美国政府。图为施密特。路透

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐