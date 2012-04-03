谷歌将拓展在中国的网络显示和手机广告业务--亚太区总裁

路透台北4月3日电---谷歌(GOOG.O)亚太地区总裁Daniel Alegre周二表示,谷歌将继续在中国投资,专注于公司快速增长的网络显示和手机广告业务.谷歌同中国政府关系紧张.

Daniel Alegre到访台湾时在一次简短的电话采访中称,谷歌认为在结合中国业务与潜在海外客户方面存在机遇.

Alegre说,"我们从来没离开过中国."

"我们在北京、上海和广州仍有业务;我们拥有一个繁荣的工程中心,我们也一直在促使销售基础增长,而网络显示、出口和手机领域的机会增长步伐比我们的预期快得多."

谷歌2010年在遭到黑客入侵之後,把服务器由中国大陆移至香港.外界普遍认为这次黑客入侵与中国有关.谷歌当时也表示,不愿再对搜索结果进行审查.这个问题也成为中美之间的政治问题之一.

尽管谷歌在中国的业务继续运行,但与中国政府的关系仍然紧张.

Alegre称,谷歌可以为中国大量的中小企业获得全球客户充当平台.

此外,谷歌2009年收购的移动广告平台AdMob上,有上万家中国企业注册.

目前谷歌在中国有超过500名员工,该公司表示目前这个阶段将稳定保持这个水平.

Alegre到台湾参加谷歌投资三亿美元的数据中心动工仪式,这是谷歌在亚洲继新加坡和香港之後的第三个数据中心.

谷歌预计台湾数据中心将於2013年下半年上线.(完)