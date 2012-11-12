谷歌称多项服务在中国遭屏蔽

路透旧金山11月9日电（记者 Alexei Oreskovic）---谷歌(GOOG.O)称，该公司的多项在线服务在中国遭到屏蔽。

根据谷歌旗下的“透明度报告”（Transparency Report）网站，周五晚间开始，谷歌旗下服务在中国的流量开始锐减。“透明度报告”网站提供关於世界各地获取谷歌服务的情况。

受到影响的网站有谷歌的搜索引擎和Gmail邮箱。

谷歌发言人称，该公司尚不知道发生这种情况的原因。谷歌发表声明称，他们已“进行了检查，没有发现我们方面存在问题”。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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