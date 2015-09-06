谷歌冀望今秋重返中国大陆市场--科技网站

2015年4月28日在北京GMIC大会拍到的谷歌标识。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

路透9月4日 - 科技网站The Information周五报导称，谷歌(GOOG.O)期望最早在今年秋季重返告别五年的中国大陆市场。

该网站援引熟悉该计划的消息人士的说法称，谷歌希望中国政府批准其在大陆推出定制版Google Play移动应用商店。

报导援引一名消息人士的话称，谷歌还计划在中国大陆市场拓展支持可穿戴设备的安卓（Android）系统。

一名消息人士告诉The Information，谷歌已经向中国当局保证，将遵守当地法律，并阻止Google Play应用商店发布一些中国政府认为不合适的应用。

报导称，定制版Google Play移动应用商店将仅支持最近谷歌发布的“M”版本Android系统，同时仅支持符合工信部要求的设备。

消息人士在报导中称，谷歌还计划面向手机制造商推出新的激励措施，确保手机产品搭载的操作系统能够升级到最新安卓版本。

谷歌未对置评请求立即作出回应。（完）

编译：王凤昌 发稿：王燕焜

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