谷歌冀望今秋重返中国大陆市场--科技网站

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透9月4日 - 科技网站The Information周五报导称，谷歌(GOOG.O)期望最早在今年秋季重返告别五年的中国大陆市场。
该网站援引熟悉该计划的消息人士的说法称，谷歌希望中国政府批准其在大陆推出定制版Google Play移动应用商店。
报导援引一名消息人士的话称，谷歌还计划在中国大陆市场拓展支持可穿戴设备的安卓（Android）系统。
一名消息人士告诉The Information，谷歌已经向中国当局保证，将遵守当地法律，并阻止Google Play应用商店发布一些中国政府认为不合适的应用。
报导称，定制版Google Play移动应用商店将仅支持最近谷歌发布的“M”版本Android系统，同时仅支持符合工信部要求的设备。
消息人士在报导中称，谷歌还计划面向手机制造商推出新的激励措施，确保手机产品搭载的操作系统能够升级到最新安卓版本。
谷歌未对置评请求立即作出回应。（完）
编译：王凤昌 发稿：王燕焜
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