谷歌关闭中国地区音乐搜索服务

路透上海9月21日电---谷歌(GOOG.O)周五表示将在今年10月关闭在中国地区的音乐搜索服务，显示谷歌在中国的影响力日渐消褪。

该项服务是2009年谷歌与当地合作夥伴巨鲸音乐共同推出的，旨在为用户提供正版音乐搜索，与百度(BIDU.O)竞争，後者当时为用户提供盗版音乐链接。

2010年，谷歌宣布停止对谷歌中国搜索服务的过滤审查，并将搜索服务从中国内地转至香港，谷歌在搜索市场的份额萎缩。

此後其竞争对手百度的市场份额持续扩张，去年也推出正版音乐搜索服务。

谷歌发言人在邮件中称：“我们已经决定关闭在中国的音乐搜索服务，这是谷歌为调整产品组合作出的努力。”

谷歌称，用户可以继续使用并下载已保存的播放列表，直至10月19日。（完）

编译：辛毅 发稿： 朱淑珍

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